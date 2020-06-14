Глава Сургута попал в больницу с коронавирусом

Глава Сургута Вадим Шувалов попал в городскую окружную клиническую больницу с коронавирусной инфекцией. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

— Круг людей, с которыми я контактировал последние две недели, установлен, все взяты на контроль. Обязанности передал своему заместителю Алексею Жердеву, — сообщил Шувалов.

Градоначальник отметил, что все заместители на своих местах, работа в дистанционном режиме настроена, все процессы находятся под контролем. Шувалов выразил пожелание, чтобы все те, кто ещё сомневается в реальности вируса, прочитали его слова.

— Опасность инфекции не преувеличена, каждый из нас находится под ударом — я тому живой пример, — отметил он и призвал всех соблюдать необходимые меры предупреждения заболевания.

В Ханты-Мансийском автономном округе выявлено 4340 случаев CoViD-19, умерло 26 человек, выздоровело 1804 пациента.