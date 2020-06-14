Аллергологи объяснили, как избежать вреда от тополиного пуха

Чтобы уменьшить раздражительные реакции, а также избежать дискомфортных ощущений от тополиного пуха, следует носить очки и отказаться от тонального крема. Такие советы дали врачи-аллергологи.

Доцент кафедры кожных болезней МГМУ имени И.М. Сеченова Людмила Смирнова отмечает, что тональники создают для пуха липкую среду на лице. Кроме того, в таком случае не избежать попадания пыли.

— И, соответственно, будет раздражительная реакция, — приводит её слова РИА "Новости".

Врач советует не красить ресницы тушью и надевать либо солнцезащитные очки, либо очки без диоптрий. Также этот способ подойдёт для людей с плохим зрением, ведь при попадании пуха под контактную линзу может возникнуть раздражение слизистой глаза и болезненные ощущения, от которых потом сложно избавиться. Заменив линзы очками, можно избежать этого.

Смирнова уточнила, что наибольшая интенсивность распространения пуха происходит в период с 11:00 до 18:00, так что в это время лучше сократить число выходов на улицу. Тем более что концентрация пыльцы в воздухе намного больше в тёплую погоду, в то время как в дождливую её количество снижается.

Врач — аллерголог-иммунолог Наталья Карташова советует чаще проводить в доме влажную уборку, каждый день принимать душ и менять одежду.

— Во время сухой жаркой погоды держите закрытыми окна и двери и старайтесь воздерживаться от прогулок, — добавила доктор, уточнив, что проветривать комнаты нужно после дождя, вечером и в безветренную погоду.

Также не стоит забывать про воздухоочиститель, который может удалить пыльцу и аллергены.

Сам пух не может быть основой для раздражения из-за своих размеров. Он лишь переносит пыльцу, отметила кандидат медицинских наук, врач — аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева.

— Пух может раздражать дыхательные пути механически. Кроме того, существует предположение, что пух может переносить другую пыльцу растений, цветущих в это время (берёза, луговые злаковые травы), — уточнила она.

По словам Карташовой, сезон цветения чаще всего стартует в конце апреля и завершается в начале сентября. В это время многие подвержены поллинозу — заболеванию, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу.