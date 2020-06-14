Академик не исключил появления агрессивных форм коронавируса

Врач-патологоанатом, академик РАН Михаил Пальцев не исключил появления агрессивных форм коронавируса.

— Все работы говорят о том, что мутирует не РНК, который лежит в основе CoViD-19, а белковый рецептор. Это обычное явление для подобных вирусов. Учёные опасаются, что мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы инфекции, — цитирует профессора "Парламентская газета".

Врач уточнил, что мутации вируса происходят из-за вырабатываемого коллективного иммунитета у населения, а также из-за изменяющихся природных условий.

По словам Пальцева, людям, чтобы быть готовыми к возможной второй волне распространения инфекции, необходимо повышать уровень витамина D3, соединений цинка и омега-3.

На разработку вакцины от вируса уходит обычно полтора-два года, а любая пандемия, уточнил профессор, длится от года до трёх лет. При разработке стоит учитывать также то, что лекарство должно атаковать основу коронавируса. А из-за его меняющегося белка создать универсальную вакцину не получится.