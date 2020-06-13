Учёные составили эмоциональный портрет человека, скупающего туалетную бумагу из-за коронавируса

Немецкие учёные из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка составили портрет человека, который из-за паники на фоне коронавирусной инфекции принялся скупать туалетную бумагу. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.
Специалисты опросили около тысячи человек из десятков стран мира. В результате были определены три фактора, влиявшие на создание запасов туалетной бумаги. Два первых — это страх перед CoViD-19 и подпитывавшая его излишняя эмоциональность. Люди, проявлявшие повышенную тревожность в обычных условиях, пачками скупали бумагу во время пандемии. По мнению автора исследования, она для них играла роль субъективного символа безопасности.
Третьим фактором стала аккуратность. Организованные люди проявляли большую склонность к массовым покупкам. Также выяснилось, что бумагой активнее запасались пожилые лица и жители США и Канады.
Несмотря на своё исследование, учёные полагают, что им ещё не до конца удалось изучить этот феномен.
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