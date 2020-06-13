Учёные составили эмоциональный портрет человека, скупающего туалетную бумагу из-за коронавируса

Специалисты опросили около тысячи человек из десятков стран мира. В результате были определены три фактора, влиявшие на создание запасов туалетной бумаги. Два первых — это страх перед CoViD-19 и подпитывавшая его излишняя эмоциональность. Люди, проявлявшие повышенную тревожность в обычных условиях, пачками скупали бумагу во время пандемии. По мнению автора исследования, она для них играла роль субъективного символа безопасности.