Конечно, мы все знаем о вреде телевизора, вот только вряд ли кто-то задумывается о нем всерьёз. Компания Online Gambling создала модели больших любителей сериалов, посмотрев на которые, сразу начинаешь прислушиваться к рекомендациям врачей.

Фото © Online Gambling

От ожирения и повреждения осанки до преждевременного старения и налитых кровью глаз: всё это — лишь часть негативных эффектов, которые мы отразили в нашем исследовании Представитель Online Gambling

Достаточно одного взгляда на Эрика и Ханну, чтобы понять: здоровье у них не ахти. Одни их лица могут о многом рассказать: проплешины, спровоцированные недостатком солнечного света, и преждевременное старение из-за излучения экрана. Конечно не обошлось без налитых кровью глаз. Вспомните, когда последний раз потратили целый день на просмотр нового сезона любимого сериала. Эти ребята так живут уже 20 лет.

Фото © Online Gambling

Конечно, телам тоже досталось. Список обширный: ожирение, варикоз, атрофированные мышцы ног и так называемый синдром "мёртвой задницы", спровоцированный постоянным сидением на пятой точке. Также постоянный просмотр сериалов не мог не отразиться на их ментальном здоровье. Критический недостаток сна привёл ребят к депрессии и повышенной тревожности, из-за чего им только сложнее разорвать порочный круг и начать следить за своим здоровьем.

Слишком долгое сидение оказывает постоянное давление на область таза, которая повреждает ягодичные мышцы, вызывая боль в спине, а также в области бёдер и лодыжек Представитель Online Gambling