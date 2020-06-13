В Смоленской области в реке обнаружено тело пропавшего школьника

В Смоленской области найдено тело пропавшего 11 июня школьника, его обнаружили в реке, сообщает СУ СКР по региону.

В четверг ребёнок ушёл гулять на берег реки Угры из посёлка Всходы Угранского района и не вернулся домой. Родители не смогли найти его самостоятельно и обратились в полицию. Днём 13 июня в ходе поисковой операции тело одиннадцатилетнего мальчика было обнаружено в пяти километрах ниже по течению.

При первом осмотре на нём не зафиксировано каких-либо повреждений, установлением причины смерти займутся судмедэксперты.

Следователи осмотрели место происшествия, по факту пропажи ребёнка в день обращения было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Выясняются все обстоятельства гибели школьника и его исчезновения, также намечена проверка в органах системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних по факту их действия или бездействия.