Скончался актёр Сергей Масленников

Актёр петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Сергей Масленников умер на 59-м году жизни. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Артист обучался в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии у его основателя — знаменитого педагога Исаака Романовича Штокбанта. Однокурсники называли Масленникова просто — Масло, рассказала учившаяся вместе с ним актриса Ольга Пикало.

В 1988 году он окончил институт и устроился в цирк, а в девяностые годы уехал работать в Германию.

Причина смерти актёра не уточняется.