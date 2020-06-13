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Скончался актёр Сергей Масленников

Артиста не стало на 59-м году жизни.

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Фото © VK / Театр "Буфф"

Актёр петербургского государственного музыкально-драматического театра "Буфф" Сергей Масленников умер на 59-м году жизни. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети "ВКонтакте".

Артист обучался в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии у его основателя — знаменитого педагога Исаака Романовича Штокбанта. Однокурсники называли Масленникова просто — Масло, рассказала учившаяся вместе с ним актриса Ольга Пикало.

В 1988 году он окончил институт и устроился в цирк, а в девяностые годы уехал работать в Германию.

Причина смерти актёра не уточняется.

Ранее Лайф сообщал, что на 71-м году жизни скончалась актриса из сериалов "Друзья" и "Отчаянные домохозяйки".

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