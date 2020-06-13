"Сергей бы не понял". Адвокат рассказал, почему семья погибшего не приняла деньги и извинения Ефремова

Адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский рассказал, почему родные не приняли извинения виновника аварии на Смоленской площади Михаила Ефремова и отказались от предложенной им компенсации.

— Вы знаете, Сергей бы не понял и не разрешил. Не возьмём никогда никакую сумму, — привёл юрист слова брата жертвы в эфире ютуб-канала "Соловьёв LIVE".

Добровинский добавил, что семья Захарова негативно восприняла то, что актёр записал видеообращение с извинениями и предложением компенсации, а не обратился к родственникам лично. Близкие погибшего хотят справедливого расследования и суда.

Адвокат отметил, что в адрес родных Сергея в Сети поступает огромное количество негатива и провокаций. В частности, люди пишут, что если им предложат 100 миллионов, то они согласятся взять деньги. Юрист уверен, что его клиенты не сломаются, ведь он слышит от них такие слова, каких не слышал от других.