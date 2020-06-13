"Знает, как подавать себя". Физиогномист считала скрытые эмоции Ефремова в видеообращении

Видео © LIFE

Физиогномист Светлана Филатова проанализировала для Лайфа видеообращение Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы и прочла по мимике и жестам актёра его истинные чувства. Эксперт по распознаванию лжи увидела большую подавленность, печаль, отчаяние и то, что артист пытается скрыть.

— Надо учитывать, что перед нами профессиональный актёр. И с точки зрения невербалики я поверила ему. Это неудивительно! Он знает, как давать нужные эмоции, и поэтому их даёт. Ещё здесь с помощью чтения невербального поведения можно распознать, что на самом деле он недоговаривает. Изначально начинает диалог с опущенной челюстью — это большая подавленность, когда человек не дерётся, не готов стоять за себя, смирился с положением, которое сейчас происходит. Кроме того, губы сжимает — досада. Печаль в глазах, — говорит Филатова.

Челюсть Ефремова говорит о скрываемых эмоциях, скрываемом гневе и попытке что-то вернуть. Физиогномист читает в поведении артиста явную внутреннюю борьбу, раскаяние и большую подавленность. При этом, по мнению эксперта, из общей картины выбиваются руки — он не пытается спрятать большие пальцы рук, как это почти всегда делают люди в удручённом состоянии. Другими пальцами Ефремов периодически указывает вниз — подсознательная паника и невозможность увидеть "свет в конце тоннеля".

Что же касается той части, где актёр говорит о погибшем Сергее Захарове и его семье, подсознательно тело выдаёт вину и скрытый гнев. Физиогномист говорит, что Ефремов излучает готовность помочь родным Захарова и понимание непростительности своего поступка.

— Он понимает, что, к сожалению, ничем не искупит, при всех своих возможностях: "Мне нет прощения от жены и детей". Левой делает кулак и правой оборачивает — говорит, что всех подвёл. Со стороны социума было много хорошего, но кулак бьёт — чувство вины. Понимает, что он сделал удар такой. Непростительно садиться пьяным за руль, — объясняет собеседница Лайфа.

Физиогномист Светлана Филатова. Видео © LIFE

При этом специалист по лжи полагает, что артист ощущает сильнейшее давление со стороны общества и поэтому пытается скрыть эмоции. Попытка спрятать челюсть указывает на желание скрыть те свои чувства, которые, по его мнению, не смогут понять окружающие. В конце речи, по оценке физиогномиста, актёр всем телом и мимикой подтверждает свои же слова: "Я не понимаю, как дальше жить". Ефремов потерян, обессилен и не видит будущего.