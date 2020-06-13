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Запоздалые извинения не приняты. Адвокат семьи погибшего прокомментировал видеообращение Ефремова

От денежной компенсации родные Сергея Захарова тоже отказались.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Адвокат семьи 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что его доверители слышали извинения актёра, но считают их запоздалыми. Как отметил Александр Добровинский, потерпевшая сторона намерена идти до конца и добиваться справедливого решения суда.

Семья слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьёй де-факто не приняты, — рассказал он Лайфу.

Брат погибшего заявил, что говорить о мирном урегулировании этого дела слишком поздно. И закрыть вопрос компенсацией невозможно — деньги семья Сергея Захарова принимать не намерена.

Напомним, ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр, скончался в больнице от полученных в ДТП травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови артиста.

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