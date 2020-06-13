Запоздалые извинения не приняты. Адвокат семьи погибшего прокомментировал видеообращение Ефремова

Адвокат семьи 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что его доверители слышали извинения актёра, но считают их запоздалыми. Как отметил Александр Добровинский, потерпевшая сторона намерена идти до конца и добиваться справедливого решения суда.

— Семья слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьёй де-факто не приняты, — рассказал он Лайфу.

Брат погибшего заявил, что говорить о мирном урегулировании этого дела слишком поздно. И закрыть вопрос компенсацией невозможно — деньги семья Сергея Захарова принимать не намерена.