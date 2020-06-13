Подсчитано, сколько мощности забирает у автомобиля кондиционер

Кондиционерами оснащено абсолютное большинство современных автомобилей. И среди водителей бытует мнение, что они забирают часть мощности двигателя, ведь компрессор кондиционера салонного воздуха в автомобиле с ДВС приводится в движение от коленчатого вала двигателя. Так ли это и какую часть разгонной динамики теряет автомобиль с работающим компрессором, проверили опытным путём специалисты издания Which Car.

Для эксперимента был выбран родстер Mazda MX-5 с двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 184 л.с. Тесты проводились в лабораторных условиях на динамометрическом стенде. Участники эксперимента прогнали автомобиль до режима максимальной мощности трижды с включённым кондиционером и трижды с выключенным. Показания снимали со ступицы колеса. Согласно полученным данным, кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности. Для данной Mazda это число составляет всего 2% от общей мощности. Но привод компрессора отбирает 5% крутящего момента.

Согласно полученным результатам, эксперты констатировали, что выключать компрессор в "бюджетных" автомобилях перед стремительным обгоном или затяжным подъёмом действительно имеет смысл.