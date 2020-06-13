"Ты научил меня любить". Муцениеце обратилась к Прилучному перед разводом

— Сегодня "день спасибо". И я бы хотела сказать спасибо Паше за то, что научил меня любить. Только благодаря ему я поняла, что действительно могу любить другого человека, — отметила актриса.

Напомним, о разводе с Прилучным Муцениеце объявила в феврале. Оформить расторжение брака супруги не успели из-за карантина, который вынуждены были проводить вместе. В апреле 31-летняя артистка пожаловалась подписчикам с маминого аккаунта, что супруг поднял на неё руку, довёл детей до слёз и выгоняет их из дома во время пандемии. После этих обвинений Агата попросила у Павла прощения. Позже стало известно, что супруги не планируют присутствовать на заседании суда, на котором их должны будут развести. Оно состоится в Москве 15 июня. Известно, что каких-либо возражений у сторон нет, Муцениеце не просила выделить ей деньги на содержание общих детей.