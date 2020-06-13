SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 58 спутниками Starlink — видео

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала к орбите с космодрома на мысе Канаверал с девятой по счёту группировкой микроспутников Starlink. Космические аппараты призваны обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в Интернет.

Falcon 9 выведет на орбиту 58 спутников Starlink, а также три аппарата американской компании Planet Labs. Последние оснащены портативным телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с космоса.

Напомним, компания SpaceX 30 мая запустила к МКС на ракете-носителе Falcon 9 пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя астронавтами NASA. Это первый полёт в истории человечества, осуществлённый частной космической компанией. А также это первый за последние девять лет запуск астронавтов с территории США. Глава компании SpaceX Илон Маск заявил о том, что этим достижением можно гордиться.