У трети московских медиков нашли антитела к коронавирусу

У 32,4% медицинских работников в Москве обнаружили антитела к коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, посвящённом ситуации с CoViD-19 в стране.
— На первом этапе было обследовано 15,5 тысячи медиков в 60 учреждениях. Выявлено при первичном обследовании 16,5% наличия антител, — рассказала зампредседателя правительства.
В ходе повторного исследования антитела выявили уже у 32,4% медиков. Она уточнила, что тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу прошли не только медработники. Тесты сдало почти 650 тысяч человек в 47 регионах России. При этом 88% протестированных приходится на Москву. Иммунитет к CoViD-19 обнаружен у 14% всех сдавших анализы.
По данным на 13 июня, всего с момента начала эпидемии коронавируса в России выявлено 520 129 случаев коронавирусной инфекции. Более половины — 274 641 человек — полностью выздоровели. Зафиксировано 6829 летальных случаев. Уровень смертности от CoViD-19 в России сравнительно очень низкий.