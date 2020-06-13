У трети московских медиков нашли антитела к коронавирусу

У 32,4% медицинских работников в Москве обнаружили антитела к коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге, посвящённом ситуации с CoViD-19 в стране.

— На первом этапе было обследовано 15,5 тысячи медиков в 60 учреждениях. Выявлено при первичном обследовании 16,5% наличия антител, — рассказала зампредседателя правительства.

В ходе повторного исследования антитела выявили уже у 32,4% медиков. Она уточнила, что тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу прошли не только медработники. Тесты сдало почти 650 тысяч человек в 47 регионах России. При этом 88% протестированных приходится на Москву. Иммунитет к CoViD-19 обнаружен у 14% всех сдавших анализы.