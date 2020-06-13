В России за сутки выявили 8706 новых случаев коронавирусной инфекции

За прошедшие сутки новый коронавирус в России выявлен ещё у 8706 человек. Такие данные в ежедневной сводке приводит федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Общее число случаев инфицирования составило в стране 520 129.

Данные: Оперативный штаб

— За последние сутки в России выявлено 8706 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2970 случаев (34,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — сообщили в штабе.

Больше всего новых случаев инфицирования зафиксировано в Москве. При этом вылечилось от коронавирусной инфекции 1534 москвича, а в общей сложности — более 119 тысяч человек. Далее следуют Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская и Воронежская области.

За сутки зафиксировано 114 летальных случаев (6829 — в целом), выздоровел 5271 человек (274 641 — в общем).