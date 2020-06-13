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Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 119 тысяч

Переболевшим CoViD-19 пациентам в возрасте от 18 до 55 лет предложили стать донорами плазмы.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

За минувшие сутки московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1534 пациента, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1534 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119 558 человек, — рассказала вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, каждый выздоровевший после лечения сдал соответствующие анализы. Переболевшим CoViD-19 пациентам в возрасте от 18 до 55 лет предложили стать донорами плазмы.

Ранее профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова назвала скрытые признаки коронавирусной инфекции.

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