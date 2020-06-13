Число выздоровевших от коронавируса в Москве превысило 119 тысяч

За минувшие сутки московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 1534 пациента, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1534 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 119 558 человек, — рассказала вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие заболевания, каждый выздоровевший после лечения сдал соответствующие анализы. Переболевшим CoViD-19 пациентам в возрасте от 18 до 55 лет предложили стать донорами плазмы.