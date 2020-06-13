Проверка на рынке Пекина выявила почти 50 носителей коронавируса

Проверка сотрудников оптового рынка "Синьфади" в Пекине выявила четыре подтверждённых случая заражения коронавирусом и ещё 45 бессимптомных носителей инфекции. Об этом сообщила заместитель главы центра по профилактике и контролю заболеваний города Пан Синхо.

— Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но не было никаких симптомов, — приводит её слова РИА "Новости".

Четверо заражённых являются либо работниками рынка, либо часто посещали его. Ещё один носитель вируса без симптомов был обнаружен на рынке в районе Хайдянь на западе столицы. Он является близким контактом одного из заражённых, уточнила Пан Синхо.

На юге города в районе Фэнтай, где и находится крупнейший оптовый рынок, закрытый из-за дезинфекции, введено военное положение, передал заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй.