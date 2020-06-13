СМИ: Брат губернатора Хабаровского края умер из-за коронавируса

Депутат законодательной думы Хабаровского края Вячеслав Фургал, старший брат губернатора региона Сергея Фургала, скончался после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

— Выявилась двусторонняя пневмония. Около двух недель он был в коме. Умер сегодня ночью, — сказал собеседник агентства и добавил, что Фургал находился на аппарате искусственной вентиляции лёгких.

В региональном парламенте подтвердили смерть депутата, но не назвали причин. Парламентарии и сотрудники аппарата думы выразили свои соболезнования родным и близким умершего.

Вячеслав Фургал родился 24 мая 1953 года в посёлке Поярково Михайловского района Амурской области. В 2010 году его впервые избрали депутатом регионального парламента. Затем последовали переизбрания в 2014 и 2019 годах. Фургал был самым опытным депутатом заксобрания края, возглавлял Комитет по бюджету, налогам и экономическому развитию.

В Хабаровском крае выявлено 2869 случаев CoViD-19. Умерло 19 человек, выздоровело 1443 пациента.