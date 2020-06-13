В МЧС рассказали о безболезненных способах возвращения к привычной жизни после пандемии

Специалисты Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ считают, что возвращаться к привычной жизни после пандемии коронавирусной инфекции нужно постепенно и последовательно, иначе есть риск нарушить психологическое состояние человека.

— Стоит учитывать, что [данный] период не является "паузой" для вашей жизни и жизни окружающих, поэтому выход не будет возвращением в ситуацию "до". При этих условиях возникает необходимость адаптироваться к изменившимся условиям заново, — рассказали психологи РИА "Новости".

Дискомфорт может создать хаос в целях и действиях, поэтому необходимо составить чёткий план с последовательными этапами. Лучше его подготовить заранее, изучив порядок ослабления мер, информация о котором доступна. Эксперты также рекомендуют составить план на весь день, чтобы добиться ощущения контроля над ситуацией. Позднее можно будет увеличить временной период, составив список задач на неделю. Важно, чтобы прописанные пункты были реалистичными и выполнимыми.

Не стоит пренебрегать обсуждением этого плана с близкими, советуют специалисты. Даже для членов одной семьи темп выхода из карантина может быть разным. При составлении пунктов стоит учитывать внешние факторы, даже продуманные действия могут измениться — необходимо быть готовым к коррекции плана.