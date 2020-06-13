В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции

В связи с мощным пожаром на газораспределительной станции в Казани руководство ГУ МЧС России по республике приняло решение о введении на территории города режима ЧС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— По состоянию на 7:00 мск 13 июня 2020 года для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введён режим функционирования "Чрезвычайная ситуация". Горение происходило в резервуаре второй группы объёмом 170 кубических метров, в каждой группе по восемь резервуаров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары, — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, для тушения огня было привлечено 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. Для охлаждения горящей и соседних ёмкостей с газом работало четыре лафетных ствола. Помимо самих пожарных в штабе по ликвидации аварии работает оперативно-следственная группа СКР, управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан и сектора судебных экспертиз испытательной пожарной лаборатории.

— На данный момент проводится перекачка газа в резервную ёмкость. Сейчас персоналом объекта разрабатывается технологическая схема отглушки манометрических сборов. После проведения всех работ пожар будет локализован, — прокомментировал ситуацию заместитель начальника ГУ МЧС России по Татарстану Константин Чанышев.