Упор на "питкость". В Союзе пивоваров рассказали про вкусы россиян

Некрепкое светлое фильтрованное пиво является самым популярным видом пива у россиян. Притом летом потребление данного напитка только увеличивается. А вот популярность тёмных сортов данного напитка в тёплое время года, напротив, снижается. Об этом рассказал председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман.

— Мы не очень отличаемся от других стран: у нас в основном пьют лагеры, светлое фильтрованное пиво с плотностью 10–12% и содержанием этилового спирта от 4% до 5%. Мы в профессиональной терминологии используем слово "питкость": напиток легко пьётся, человек может выпить его больше, сохраняя ясность сознания и возможность продолжения коммуникации. Такое светлое пиво как раз обладает высокой питкостью, — сообщил РИА "Новости" Бриман.

Как пояснил, эксперт, лето не лучшая пора для стаутов, элей, портеров. В тёплое время года россияне больше предпочитают различные сорта светлого пива или Indian pale ale (IPA). Но 2020 год с его пандемией коронавируса внёс некоторые коррективы на рынке. В частности, резко сократилось количество специальных, редких и крафтовых сортов. Как объяснил Бирман, такие виды напитка в основном продавались в ресторанах и барах. С их закрытием уменьшилось и разнообразие сортов.

— При этом я уверен, что, как только начнётся восстановление ресторанов и баров, начнётся снятие ограничений, активизируется работа мест продажи, мы увидим всплеск специальных и крафтовых сортов пива. Но, с учётом сезонного потребления, летом, скорее всего, будут появляться лёгкие сорта. Причём сейчас существует тренд на эксперименты с новыми вкусами — мята, грейпфрут, разные ягоды, — подытожил Бриман.