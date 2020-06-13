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Трамп счёл неоправданным запрет полиции душить людей

По его мнению, в угрожающих жизни ситуациях полицейский имеет право на жёсткие приёмы.

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Фото © Flickr / Matt Johnson

Президент США Дональд Трамп счёл неоправданным категорический запрет на применение жёстких способов воздействия на протестующих, сообщает Reuters.

Глава Белого дома отметил, что было бы прекрасно избежать удушающих приёмов, однако порой в драке один на один это единственный выход. Он добавил, что насильственные способы задержания, применённые к Джорджу Флойду, недопустимы, но офицер может воспользоваться ими, если ситуация напрямую угрожает его жизни. Американский лидер заключил, что неплохо будет в целом покончить с этой практикой.

Напомним, ранее суд запретил полицейским Миннесоты применять удушающие приёмы при задержании, это решение стало частью договорённости между городом и Департаментом по защите прав человека штата Миннесота. Аналогичные ограничения были приняты в американских городах Финикс (штат Аризона) и Хьюстон (штат Техас).

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