Трамп счёл неоправданным запрет полиции душить людей

Глава Белого дома отметил, что было бы прекрасно избежать удушающих приёмов, однако порой в драке один на один это единственный выход. Он добавил, что насильственные способы задержания, применённые к Джорджу Флойду, недопустимы, но офицер может воспользоваться ими, если ситуация напрямую угрожает его жизни. Американский лидер заключил, что неплохо будет в целом покончить с этой практикой.