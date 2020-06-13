Штат Нью-Йорк ввёл уголовную ответственность за удушающие приёмы при задержании

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроекты о реформе полиции после массовых акций протеста в городе, сообщает CNN.
Один из них вводит уголовную ответственность за удушающие приёмы при задержании. В случае если это приведёт к смерти задержанного, сотруднику правоохранительных органов грозит до 15 лет тюремного заключения.
Ещё один законопроект предусматривает, что случаями, когда в результате действий полицейских погибают невооружённые граждане, будет заниматься генеральный прокурор. Третье нововведение позволяет рассекречивать данные профессиональной деятельности полицейских, пожарных и тюремных надзирателей.
Закон о запрете применения полицией удушающих приёмов введён и в Айове. Соответствующий документ подписала губернатор штата Ким Рейнольдс. Кроме того, он не позволит уволенным сотрудникам органов быть снова нанятыми в штат.
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Напомним, на фоне гибели Джорджа Флойда, к смерти которого привели действия полицейских, в США начались акции протеста, которые переросли в беспорядки. Жертвами волны насилия стали не менее 11 человек, сотни получили ранения. Шествия в поддержку протестующих прошли далеко за пределами страны — в Лондоне, Афинах и Вене.