Штат Нью-Йорк ввёл уголовную ответственность за удушающие приёмы при задержании

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал законопроекты о реформе полиции после массовых акций протеста в городе, сообщает CNN.

Один из них вводит уголовную ответственность за удушающие приёмы при задержании. В случае если это приведёт к смерти задержанного, сотруднику правоохранительных органов грозит до 15 лет тюремного заключения.

Ещё один законопроект предусматривает, что случаями, когда в результате действий полицейских погибают невооружённые граждане, будет заниматься генеральный прокурор. Третье нововведение позволяет рассекречивать данные профессиональной деятельности полицейских, пожарных и тюремных надзирателей.

Закон о запрете применения полицией удушающих приёмов введён и в Айове. Соответствующий документ подписала губернатор штата Ким Рейнольдс. Кроме того, он не позволит уволенным сотрудникам органов быть снова нанятыми в штат.