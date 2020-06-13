В Норильске собрали более 21,9 тысячи кубометров водонефтяной смеси

На месте масштабного разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске продолжаются работы по очистке загрязнённых территорий. Спасатели собрали более 21,9 тысячи кубометров водонефтяной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
— Собрано топливно-водяной смеси 4119 кубометров (всего 21 919), в том числе с акватории реки Амбарная 3756 кубометров (всего 18 184), — сказано в сообщении.
Количество вывезенного загрязнённого грунта возросло до почти 55,7 тысячи тонн. Это почти 9,5 тысячи тонн за сутки. Его свозят в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3.
А обработанная сорбентом территория увеличилась до 55,8 тысячи квадратных метров, заключили в оперштабе.
Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая, в результате разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Сейчас в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня, произошедшее уже называют экологической катастрофой. Дело возбуждено против мэра Норильска. Арестованы главный инженер Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов и директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов.