В Норильске собрали более 21,9 тысячи кубометров водонефтяной смеси

На месте масштабного разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в Норильске продолжаются работы по очистке загрязнённых территорий. Спасатели собрали более 21,9 тысячи кубометров водонефтяной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

— Собрано топливно-водяной смеси 4119 кубометров (всего 21 919), в том числе с акватории реки Амбарная 3756 кубометров (всего 18 184), — сказано в сообщении.

Количество вывезенного загрязнённого грунта возросло до почти 55,7 тысячи тонн. Это почти 9,5 тысячи тонн за сутки. Его свозят в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3.