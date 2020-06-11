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Суд арестовал главного инженера ТЭЦ-3 в Норильске по делу о масштабном разливе топлива

Вопросы появились и к мэру города — о том, как власти реагировали на чрезвычайную ситуацию.

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Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Почти на два месяца отправится под стражу главный инженер ТЭЦ-3 в Норильске Алексей Степанов. Такое решение принял Норильский городской суд по делу о масштабном разливе дизельного топлива.

Степанов арестован до 31 июля включительно, — сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Отметим, всего в рамках расследования обстоятельств крупного ЧП были задержаны трое — директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Позднее ещё одно уголовное дело было возбуждено и против мэра Норильска. По версии следствия, глава города не принял должных мер по реагированию на ЧС.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая, в результате разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов, общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. В Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня, произошедшее уже называют экологической катастрофой. По данным Росприроднадзора, причиной разлива нефтепродуктов могла стать просадка бетонной площадки, на которой установлен топливный бак.

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