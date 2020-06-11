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Шойгу: К параду всё готово

Министр рассказал, что репетиции проводятся с соблюдением санитарных норм, участники парада периодически проверяются на коронавирус.

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Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к Параду Победы, который назначен на 24 июня, всё готово. Об этом он сказал, отчитываясь на заседании Совета безопасности РФ о ходе подготовки.

К параду всё готово, — отметил Шойгу.

По словам министра, все участники парада проводят репетиции. Соблюдаются санитарные рекомендации. Перед отправкой на репетицию военных проверяют на коронавирус.

Ранее о своём намерении посетить Парад Победы в Москве сообщили главы нескольких государств, в том числе Армении и Белоруссии. На сегодняшнем заседании Совбеза глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что подтвердили своё участие уже 12 лидеров. Большинство — от стран — членов СНГ.

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