Шойгу: К параду всё готово

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к Параду Победы, который назначен на 24 июня, всё готово. Об этом он сказал, отчитываясь на заседании Совета безопасности РФ о ходе подготовки.

— К параду всё готово, — отметил Шойгу.

По словам министра, все участники парада проводят репетиции. Соблюдаются санитарные рекомендации. Перед отправкой на репетицию военных проверяют на коронавирус.