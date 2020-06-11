В полиции рассказали, по какому вопросу Ефремова вызвали на допрос

Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП и о сбыте ему наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

— [Михаил Ефремов] доставлен для проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбуждённого по п. "а" ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД). Также пройдёт его допрос по уголовному делу, возбуждённому по статье 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков), после чего будет решён вопрос о его процессуальном статусе по данному делу, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд отправил Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Согласно правилам артисту на это время запрещено пользоваться телефоном и Интернетом. При этом сегодня пользователям из списка контактов актёра пришло уведомление о том, что он зарегистрировался в "Телеграме". Пока непонятно, сам ли Ефремов завёл себе аккаунт или это сделал кто-то другой.