Унесли около 17 миллионов рублей. На дом профессора МГУ совершено вооружённое нападение

Празднование дня рождения сына одного из известных биофизиков, преподавателей МГУ оказалось омрачено вооружённым нападением на его дом. Поздно вечером туда ворвались четверо неизвестных в масках. Угрожая ножами и предметом, похожим на пистолет, они связали всю семью. При этом несколько раз ударили пожилого учёного и его сына. Злоумышленники вынесли из дома сейф с ювелирными украшениями, сбережения, в том числе в валюте.

Общий ущерб составил более 17 миллионов рублей. Но окончательная сумма ущерба ещё может увеличиться. Учёный вспомнил, что в сейфе лежали и другие ценности, не учтённые следствием ранее. Но, как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах столицы, некоторые оперативники усомнились в правдивости слов пострадавшего и даже хотели пригласить преподавателя пройти опрос на полиграфе. А один из высокопоставленных сотрудников якобы даже оказывал давление на учёного с целью, чтобы пострадавший забрал своё заявление о разбойном нападении.

Также источник утверждает, что из дома были похищены денежные средства в размере около одной тысячи евро и 150 фунтов стерлингов, но уже после вооружённого налёта. Якобы один из пострадавших поднялся на второй этаж дома, где находился украденный сейф, и заметил, что преступники не тронули сумку с портмоне, в котором и лежала вышеназванная сумма. Однако после посещения места преступления криминалистами, по данным источника, эти денежные средства пропали.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве неизвестные совершили нападение на дом чиновника Минобороны РФ и похитили два килограмма серебряных монет, дорогие часы, телефоны и 1000 евро. Грабители орудовали в медицинских масках. Полиция задержала около 40 человек, подходящих под описание.