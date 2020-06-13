Голикова рассказала, когда в России был пик заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пришёлся на 11 мая. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

— Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза, — отметила вице-премьер.

Также Татьяна Голикова озвучила статистику по заболеванию за апрель. В том месяце коронавирус стал основной причиной смерти 1660 россиян. Также коронавирус был обнаружен у 1052 умерших по другим причинам. Однако общая статистика смертности в России оказалась на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, резюмировала вице-премьер.