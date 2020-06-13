Учёные обнаружили белок, препятствующий регенерации тканей лёгких

Белок, помогающий организму бороться с коронавирусом, в определённых количествах может быть опасен для здоровья. К такому выводу пришли учёные лондонского Института Фрэнсиса Крика. Они выяснили, что интерферон III типа, который защищает человека от вирусных инфекций, разрушительно влияет на лёгочные ткани, мешая им восстанавливаться.

Специалисты тестируют белки в качестве потенциального компонента лекарства для борьбы с CoViD-19. Опыты проводились на грызунах и показали, что длительное влияние этого белка на организм животного препятствовало регенерации лёгочного эпителия.

— Это означает, что для любого противовирусного лечения, использующего этот белок, необходимо соблюдать очень осторожный баланс. Клиницистам следует учитывать сроки и продолжительность лечения, — рассказали учёные.