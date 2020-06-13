Вечный спор. Какая окрошка вкуснее, полезнее и выгоднее — на кефире или на квасе

В жару окрошка освежает лучше любой холодной минералки. Но спор "квас или кефир" не прекращается. Из года в год гурманы пытаются доказать друг другу, что их заправка для окрошки самая вкусная и самая правильная. Иногда в Сети высказываются адепты окрошки на минералке или на айране. Разбираемся, что полезнее и выгоднее.

В 2019 году "Яндекс" представил карту России, на которой отражались предпочтения заправки окрошки по каждому региону. За квас выступали жители Санкт-Петербурга, Москвы, Якутии, Свердловской области, Забайкальского края, Чукотки, Сибири и Камчатки. Юг России, Мурманская, Калининградская, Рязанская, Смоленская, Белгородская и Тамбовская области вместе с Дальним Востоком, ЯНАО, Коми и Мордовией предпочитают окрошку на кефире.

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В социальных сетях объявились любители блюда на минералке, айране или кисломолочной сыворотке. Какой рецепт окрошки является традиционным, неизвестно, поскольку до конца XVIII века рецептурных книг не обнаружено.

В 2020 году сервис доставки "Яндекс.Еда" проанализировал меню ресторанов, сотрудничающих с платформой по всей стране. Оказалось, что в 75% случаев рестораторы предлагают гостям окрошку, заправленную квасом, и только 15% — её вариант на кефире.

— Порция окрошки обходится россиянам в среднем в 225 рублей. Самую дорогую окрошку готовят в ресторане авторской кухни на северо-западе Москвы — двухлитровая порция на пятерых здесь обойдётся в 2 000 рублей. А наиболее доступный вариант нашёлся в небольшом кафе в Магнитогорске — 30 рублей за порцию, правда всего за 100 грамм, — сообщает пресс-служба "Яндекс.Еды".

По словам шеф-повара Дмитрия Акимова, окрошка на квасе — более распространённый рецепт. Главное, чтобы заправка была несладкой и негазированной, а кислой. Поэтому бутилированный квас из супермаркета — это не то, что нужно добавлять в окрошку. Если хорошего кваса в магазинах найти не удаётся, а времени на его приготовление у вас нет, можно заправить окрошку кефиром.

Кефирный рецепт стал популярным в советское время, когда активно развивалась молочная промышленность. В исторических книгах нет упоминаний о кефире, минералке или айране как о заправке окрошки.

Какая заправка полезнее?

Для тех, кто следит за своим питанием, должна быть важна не сама заправка, а качество добавляемых в окрошку ингредиентов. Картофель, огурцы, редис, варёные яйца, зелень — эти продукты, если не есть их килограммами ежедневно, фигуре и пищеварительной системе не навредят.

А вот жирность колбасы влияет на калорийность окрошки и на наш организм. Технолог пищевого производства Иван Рыжков отмечает, что для окрошки подходит нежирная варёная колбаса — докторская или молочная.

— Главное, чтобы колбаса была выполнена по ГОСТу, это, как правило, указывается на её упаковке. В такой колбасе нет заменителей мяса, продукт натуральный и не провоцирует никаких проблем с пищеварением, — добавил Рыжков.

В 100 граммах окрошки на квасе — около 60–70 ккал. Если не сможете устоять и добавите жирную колбасу — 80–90 ккал. Калорийность кефирной окрошки зависит от жирности кисломолочного напитка. Окрошка на обезжиренном кефире — 50 ккал в 100 граммах. Окрошка на кефире 3,2%-ной жирности — 65–75 ккал.

Окрошка и на кефире, и на квасе повышает иммунитет, улучшает микрофлору кишечника, способствует снижению раздражительности. При этом квас противопоказан людям с гастритом и язвой. Окрошку на нежирном кефире разрешается потреблять тем, у кого диагностирован гастрит с пониженной кислотностью желудка. При гастрите с повышенной кислотностью от кефира лучше отказаться.

— Если очень хочется, то можно всё. Но небольшими порциями. И лучше всё-таки отказаться от других раздражителей — от алкоголя например. Если поели окрошку, то в течение дня, а лучше и в течение двух-трёх последующих дней придерживаться правильной диеты, которую вам рекомендовал гастроэнтеролог, — говорит диетолог Екатерина Захарова.

Что выгоднее?

За литр кефира в "Пятёрочке" нужно заплатить от 50 рублей, в "Перекрёстке" — от 65. Квас обойдётся дороже: в "Пятёрочке" квас для окрошки стоит от 60 рублей за литр, в "Перекрёстке" — от 70 рублей. Примерно столько же стоит литр айрана.

Любители окрошки на минералке могут значительно сэкономить, ведь 1,5 литра этого напитка стоит от 20 рублей. Вкус будет совсем другим, но для разнообразия можно попробовать.