Из-за вспышки коронавируса в Пекине частично введён режим военного времени

— Мы ввели в действие механизм реагирования военного времени, мы приняли подобные меры, поскольку безопасность и здоровье населения превыше всего, — цитирует его слова ТАСС .

Накануне в городе выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Территория, где находится сам рынок, оцеплена, а все дороги, ведущие к нему, перекрыты. Сейчас там действует повышенный (второй) уровень контроля. В остальных же районах китайской столицы ввели менее высокий (третий) уровень реагирования. Кроме того, планируется ужесточить санэпидемиологический контроль в жилых комплексах района, а также провести массовую инспекцию всех ресторанов и магазинов.