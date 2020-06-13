На первом этапе снятия ограничений оказались уже более половины регионов России

На первый этап снятия ограничений по коронавирусу вышло 43 из 85 регионов РФ. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе брифинга в правительстве.
— На первый этап снятия коронавирусных ограничений вышло 43 региона РФ, — заявила она.
Также Голикова отметила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пришёлся на 11 мая.
Как сообщал Лайф, по данным на 13 июня, всего с момента начала эпидемии коронавируса в России заболело 520 129 человек. Из них более половины — 274 641 человек — полностью выздоровели. Зафиксировано 6829 летальных случаев. Смертность в России от CoViD-19 остаётся на очень низком уровне по сравнению со многими другими странами.