Две российские вакцины от коронавируса могут зарегистрировать уже в конце лета

Две вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемые специалистами Института им. Гамалеи и центра "Вектор", планируется зарегистрировать уже в августе. Об этом в ходе правительственного совещания сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Федеральное государственное бюджетное учреждение Институт Гамалеи, его все хорошо знают, работает в сотрудничестве с 48-м институтом Министерства обороны Российской Федерации, и период проведения клинических исследований у Института Гамалеи с 48-м институтом Минобороны — июнь – август 2020 года. И предполагаемый период предоставления регистрационного досье и государственной регистрации — август. Соответственно, промышленное производство, которое они для себя предполагают, — это сентябрь, — заявила вице-премьер.

Как уточнила Татьяна Голикова, о графике разработок вакцин доложено президенту, данный процесс находится на контроле. Всего же созданием вакцины занимается десять федеральных государственных бюджетных учреждений. Но в графике не учтены вакцины, которые разрабатывают частные фармацевтические компании.