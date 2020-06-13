Павильоны и выставки ВДНХ вновь откроются для посетителей с 16 июня

Павильоны и музеи ВДНХ в Москве откроются для посетителей 16 июня. Об этом сегодня сообщила пресс-служба выставочного центра. Как и в других общественных местах, посетители будут обязаны соблюдать все меры санитарной безопасности, введённые в связи с эпидемией коронавируса.

— Друзья, с 16 июня музеи и павильоны ВДНХ откроют свои двери для посетителей. Для безопасности гостей выставки будет регулярно проводиться дезинфекция всех поверхностей. Посетители должны не забывать выполнять обязательные профилактические требования, — рассказали в пресс-службе.

Гостям выставочного центра напомнили, что при себе они должны иметь защитные маски и перчатки. В павильоны будут запускать группами. Количество человек в группах будет зависеть от размеров самого павильона. Так, например, в центре "Космонавтика и авиация" площадью более 15 тысяч квадратных метров одновременно смогут находиться до ста посетителей, а в макете космического корабля "Буран" — всего трое.

Кроме того, в каждом билете будет указано индивидуальное время посещения. Его необходимо будет придерживаться для того, чтобы не превышать допустимое количество людей в павильоне. Также на входе в каждый из них будут установлены санитайзеры.