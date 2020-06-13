Серийный маньяк — сантехник показал, как расправился с последней жертвой. Лайф публикует видео

Сантехника из подмосковной Каширы, который сознался в серии убийств и изнасилований, привезли на следственный эксперимент в дом его последней жертвы. Там 53-летний Андрей Ежов показал, как расправился с беззащитной пенсионеркой.

Серийный маньяк-насильник отвёл оперативников в сад, где, по всей видимости, и разворачивались чудовищные события. Прикрытием для жуткого преступления стала густая листва, а поскольку пенсионерка жила одна, помочь ей было некому. По неподтверждённым данным, Ежов ударил её по голове и задушил, а затем обокрал. Убийство произошло 8 июня. Соседи говорят, что за день до этого 88-летняя соседка получила пенсию.

Дочь убитой приехала к матери после страшных новостей, она не нашла в себе сил посмотреть на маньяка. Говорить о трагических событиях женщина сейчас не способна.