"Абсолютно растерянный человек". Запашный не узнал прежнего Ефремова в его видеообращении

Дрессировщик Эдгард Запашный не узнал прежнего Михаила Ефремова в видеообращении, которое опубликовал актёр, желая извиниться перед семьёй погибшего в аварии Сергея Захарова.

— На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов, — написал дрессировщик в "Инстаграме".

Запашный также принёс соболезнования семье погибшего в ДТП. Его подписчики в большинстве своём поддержали актёра, оценив его раскаяние. Пользователи выразили сожаление не только о жертве аварии на Смоленской площади, но и в отношении самого Ефремова, которому пожелали сил пережить сложившуюся ситуацию.