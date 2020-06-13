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"Абсолютно растерянный человек". Запашный не узнал прежнего Ефремова в его видеообращении

Он также выразил соболезнования семье погибшего.

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Фото © Instagram / Эдгард Запашный

Дрессировщик Эдгард Запашный не узнал прежнего Михаила Ефремова в видеообращении, которое опубликовал актёр, желая извиниться перед семьёй погибшего в аварии Сергея Захарова.

На этом видео не артист Михаил Ефремов, а абсолютно растерянный человек Михаил Ефремов, написал дрессировщик в "Инстаграме".

Запашный также принёс соболезнования семье погибшего в ДТП. Его подписчики в большинстве своём поддержали актёра, оценив его раскаяние. Пользователи выразили сожаление не только о жертве аварии на Смоленской площади, но и в отношении самого Ефремова, которому пожелали сил пережить сложившуюся ситуацию.

Ранее дочь Михаила Ефремова Анна Мария также обратилась к семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и принесла свои соболезнования.

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