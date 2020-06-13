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"Вы что делаете, уроды?" Леонтьев обратился к осуждающим Ефремова за смертельное ДТП

Он назвал ситуацию вокруг актёра "массовым мародёрством".

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев призвал не приравнивать актёра Михаила Ефремова к убийце и назвал уродами тех, кто осуждает его за ДТП, повлёкшее смерть человека.

Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать, — сказал Леонтьев в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Он назвал обсуждение произошедшего "языческой вакханалией" и заявил, что осуждающим Ефремова вовсе не интересен ни сам актёр, ни погибший в результате аварии водитель.

Никому они не нужны. Все свои проблемы решают. Это картина массового мародёрства. Вы что делаете, уроды... Прекратите это, а! Помолчите хотя бы, — сказал Леонтьев.

Напомним, смертельное ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Актёру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест. Кроме того, в рамках расследования возбуждено дело о сбыте Ефремову наркотиков. Их нашли в крови артиста.

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