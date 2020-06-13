"Вы что делаете, уроды?" Леонтьев обратился к осуждающим Ефремова за смертельное ДТП

Вице-президент "Роснефти" Михаил Леонтьев призвал не приравнивать актёра Михаила Ефремова к убийце и назвал уродами тех, кто осуждает его за ДТП, повлёкшее смерть человека.

— Ужасная гибель очень хорошего человека Сергея Захарова. Царствие ему Небесное. Ужасно, что Мишка сделал. Но какой он убийца? Мишка убийца? Он вообще не соображал, что делает. Я никого не хочу оправдывать, — сказал Леонтьев в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Он назвал обсуждение произошедшего "языческой вакханалией" и заявил, что осуждающим Ефремова вовсе не интересен ни сам актёр, ни погибший в результате аварии водитель.

— Никому они не нужны. Все свои проблемы решают. Это картина массового мародёрства. Вы что делаете, уроды... Прекратите это, а! Помолчите хотя бы, — сказал Леонтьев.