Не наказывать, а лечить. Успенская выступила в защиту устроившего пьяное ДТП Ефремова

Певица Любовь Успенская встала на защиту заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. По её мнению, актёр нуждается в поддержке. Сейчас его нужно не наказывать, а лечить.
— Мы должны понять, что Ефремов нуждается не в наказании, а в лечении. Где были люди, которые кормятся, живут за счёт него? — передаёт Пятый канал её слова.
Певица намерена создать петицию в поддержку актёра. Она заявила, что страна не должна потерять такого великого актёра.
— Сегодня я буду стоять только за него. Я сегодня соберу всех коллег. Мы подпишем бумаги с просьбой, чтобы мы не потеряли такого великого актёра, потому что наша страна и так не дорожила в своё время ни Сахаровым, ни Солженицыным, мы потеряли таких великих людей, — добавила певица.
Ранее Успенская заявила, что на актёра могли повлиять коронавирусная инфекция и последовавшие за ней меры.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Напомним, ДТП в центре Москвы с участием пьяного Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Водитель фургона ВАЗ, в который врезался актёр на внедорожнике, скончался в больнице от полученных травм. Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил артиста под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови артиста.