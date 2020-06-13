Жители Тверской области руками собирали рыбу на дороге после дождя — видео

Жительница города рассказала Лайфу, что рядом нет ни одного водоёма, откуда бы на трассу могла попасть рыба. Также исключается, что она выпала из какого-либо транспорта. Но, по словам женщины, недалеко от дороги есть канава с карасями, после ливня вода стала переливаться через дорогу. А вот как рыба оказалась в канаве, неизвестно.