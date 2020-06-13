Жители Тверской области руками собирали рыбу на дороге после дождя — видео

Фото © VK / Ольга Громова
В городе Лихославле Тверской области местные жители удивились рыбе, которая после сильного дождя оказалась прямо на дороге. Видео было опубликовано в соцсетях.
Некоторые горожане не растерялись и стали собирать рыбу в пакеты голыми руками.
Наполнив пакет неожиданной добычей, один из участников процесса предложил рыбу проезжающим мимо водителям.
Жительница города рассказала Лайфу, что рядом нет ни одного водоёма, откуда бы на трассу могла попасть рыба. Также исключается, что она выпала из какого-либо транспорта. Но, по словам женщины, недалеко от дороги есть канава с карасями, после ливня вода стала переливаться через дорогу. А вот как рыба оказалась в канаве, неизвестно.
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