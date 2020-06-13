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У берегов Туниса затонуло судно с африканскими мигрантами, погиб минимум 61 человек

Береговая охрана несколько дней искала тела пассажиров.

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Фото © Pixabay

У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами из Африки, погибло не менее 61 человека, в том числе ребёнок, сообщает Reuters.

В прошлые выходные корабль отчалил от берега с островов Керкенна и направился в Италию. Крушение произошло 9 июня. Местные власти в течение нескольких дней вели поиски пассажиров.

По словам сотрудника службы гражданской защиты Морада Мехри, на сегодняшний день береговая охрана обнаружила 61 тело, включая ребёнка. Накануне сообщалось о 48 жертвах. При этом предполагалось, что на судне находилось всего 53 человека.

Местные власти приняли решение похоронить мигрантов в Тунисе.

Отмечается, что североафриканская страна в прошлом году стала новым маршрутом для мигрантов, пытающихся попасть в Европу, и острова Керкенна называют одними из главных нелегальных ворот.

В начале года у берегов Турции опрокинулась лодка с мигрантами, погибло 11 человек, а за день до инцидента подобный случай произошёл в водах Греции. Там при крушении лодки погибло 12 мигрантов.

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