У берегов Туниса затонуло судно с африканскими мигрантами, погиб минимум 61 человек

У берегов Туниса затонуло судно с мигрантами из Африки, погибло не менее 61 человека, в том числе ребёнок, сообщает Reuters.

В прошлые выходные корабль отчалил от берега с островов Керкенна и направился в Италию. Крушение произошло 9 июня. Местные власти в течение нескольких дней вели поиски пассажиров.

По словам сотрудника службы гражданской защиты Морада Мехри, на сегодняшний день береговая охрана обнаружила 61 тело, включая ребёнка. Накануне сообщалось о 48 жертвах. При этом предполагалось, что на судне находилось всего 53 человека.

Местные власти приняли решение похоронить мигрантов в Тунисе.

Another tragedy in the #Mediterranean Sea.

A migrant boat sunk off the coast of Tunisia, all the passengers are dead or missing.

53 people including 24 women, the majority from sub- Saharan African countries. #migrants #refugees pic.twitter.com/A9XQLGjSKL — Iason Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) June 12, 2020

Отмечается, что североафриканская страна в прошлом году стала новым маршрутом для мигрантов, пытающихся попасть в Европу, и острова Керкенна называют одними из главных нелегальных ворот.