Американскую военную базу обстреляли в Ираке

Американская военная база на севере Багдада подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Al Sumaria со ссылкой на источник в силовых структурах страны.

Отмечается, что по базе была выпущена ракета, упавшая на прилегающей территории. Есть ли пострадавшие и материальный ущерб, пока не известно. По данным портала Basnews, речь идёт о двух ракетах.