Американскую военную базу обстреляли в Ираке

Американская военная база на севере Багдада подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает Al Sumaria со ссылкой на источник в силовых структурах страны.
Отмечается, что по базе была выпущена ракета, упавшая на прилегающей территории. Есть ли пострадавшие и материальный ущерб, пока не известно. По данным портала Basnews, речь идёт о двух ракетах.
Лагерь в районе Эт-Таджи, где помимо американских находятся и военнослужащие других стран, неоднократно подвергался обстрелам. Кроме того, ракеты часто падают на территории "зелёной зоны", где располагается Посольство США. Так, например, подобный инцидент произошёл в мае.