Трамп заявил, что армия США противостояла не только фашизму, но и коммунизму

Армия США сражалась не только с фашизмом, но и с коммунизмом, такое заявление сегодня в ходе выступления в военной академии Вест-Пойнт сделал американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что вклад в победу над "зловещими нацистами и имперскими фашистами" внесли такие выдающиеся выпускники учебного заведения, как генералы Дуайт Эйзенхауэр и Омар Брэдли. Американский лидер, однако, не упомянул роль Советского Союза в исходе Второй мировой войны.

— Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма, — добавил Трамп.