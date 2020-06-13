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Трамп заявил, что армия США противостояла не только фашизму, но и коммунизму

О вкладе СССР в победу во Второй мировой войне американский лидер вновь забыл упомянуть.

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Фото © Flickr / NASA HQ PHOTO

Армия США сражалась не только с фашизмом, но и с коммунизмом, такое заявление сегодня в ходе выступления в военной академии Вест-Пойнт сделал американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что вклад в победу над "зловещими нацистами и имперскими фашистами" внесли такие выдающиеся выпускники учебного заведения, как генералы Дуайт Эйзенхауэр и Омар Брэдли. Американский лидер, однако, не упомянул роль Советского Союза в исходе Второй мировой войны.

Армия также держала оборону против угнетения со стороны коммунизма, — добавил Трамп.

Ранее американские власти опубликовали поздравление в честь Дня Победы. В нём отмечалось, что победу над нацистами одержали США и Великобритания, про СССР ничего не сказано.

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