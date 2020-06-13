"Мы не полицейские мира". Трамп пообещал не вмешивать армию в чужие конфликты

Соединённые Штаты Америки больше не будут вмешиваться в чужие конфликты. Отныне Вооружённые силы США будут защищать страну от внешних угроз. Об этом сегодня в ходе своего выступления в военной академии Вест-Пойнт заявил глава государства Дональд Трамп.

— Мы не полицейские этого мира. Но пусть наши враги знают, что, если нашему народу будет угрожать опасность, мы никогда, никогда не будем колебаться. И когда мы будем сражаться, то отныне мы будем сражаться только для того, чтобы победить, — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что США заканчивают "эру бесконечных войн" и возвращаются к основополагающим принципам, согласно которым главной задачей Вооружённых сил США является защита государства. Он также заявил, что среди обязанностей Америки нет участия в конфликтах стран, о которых многие даже не слышали.