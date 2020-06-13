Российских автолюбителей предупредили о нововведениях с 1 июля

С 1 июля в России начинает действовать технический регламент Таможенного союза, а это значит, что существенно усложнится процедура ввоза и регистрация в ГИБДД праворульных машин. Импорт таких машин категорий М2 и М3 будет полностью запрещён.

Автомобили категории М1, широко распространённые на Дальнем Востоке, должны будут получать свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Для этого автомобиль после прохождения таможни нужно будет направлять в аккредитованную лабораторию, где он будет подвергнут утверждённому ГОСТом циклу испытаний и экспертиз. Стоимость процедуры без учёта технических корректировок и доставки на полигон автовозом составит около 15 тысяч рублей. Только после этого водитель получит СБКТС, а затем и паспорт транспортного средства (ПТС).

Также, согласно нововведениям, с 1 июля в данные лаборатории должны обратиться любители автотюнинга. Это касается не только сложных или масштабных изменений автомобиля, но и тех, кто хочет установить газовое оборудование, прикрепить фаркоп, силовые бамперы, экспедиционные багажники. Им также необходимо будет пройти лабораторные испытания, чтобы зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.