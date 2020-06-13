На защиту памятников, против людей в форме. В Лондоне протест обернулся нападением на полицию

Police attacked, kicked over in London. pic.twitter.com/8veWCXgHvU — Michael Heaver (@Michael_Heaver) June 13, 2020

Участники акции по защите британских памятников от вандализма, которая проходит 13 июня в центре Лондона, забросали бутылками полицейских. Об этом сообщило агентство PA.

В районе центральной улицы Уайтхолл столицы собралось несколько сотен человек, представляющих движения правого толка. Группы протестующих окружили памятник бывшему премьер-министру Соединённого Королевства Уинстону Черчиллю и кенотаф — символический памятник павшим солдатам.

Как отмечает PA, демонстранты, которые собрались около кенотафа, начали кидать в полицейских стеклянные бутылки и банки из-под пива. То же самое произошло на Парламентской площади и вблизи Вестминстерского моста. По сообщению агентства Reuters, такая же картина сложилась на Трафальгарской площади.

На прошлых выходных сторонники движения левого толка во время акций из-за смерти Джорджа Флойда также вступили в столкновение с полицейскими в центре Лондона и изуродовали краской памятник Черчиллю и кенотаф.