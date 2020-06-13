Лавров и Шойгу полетят в Турцию, чтобы обсудить ситуацию в регионе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавят российскую делегацию, которая прибудет 14 июня в Турцию с рабочим визитом. Главной целью встречи с турецкими коллегами станет проведение переговоров по региональной проблематике, затрагивающей интересы обеих стран.

— <...> министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес, — сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Напомним, 10 июня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, ход борьбы с пандемией коронавируса, а также отметили 100-летие установления дипломатических отношений между Турцией и Россией.