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Лавров и Шойгу полетят в Турцию, чтобы обсудить ситуацию в регионе

Российские министры обсудят с турецкими коллегами вопросы двусторонних отношений и международной безопасности.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу возглавят российскую делегацию, которая прибудет 14 июня в Турцию с рабочим визитом. Главной целью встречи с турецкими коллегами станет проведение переговоров по региональной проблематике, затрагивающей интересы обеих стран.

<...> министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес, — сообщили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

Напомним, 10 июня президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, ход борьбы с пандемией коронавируса, а также отметили 100-летие установления дипломатических отношений между Турцией и Россией.

Как сообщал Лайф, ранее в Турции назвали возможную дату запуска авиасообщения с Россией.

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