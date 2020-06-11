В Турции назвали возможную дату запуска авиасообщения с Россией

Турция рассчитывает возобновить регулярные авиарейсы в Россию с 15 июля. Республика ждёт подтверждения от российской стороны. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на циркуляр МВД Турции.

— В связи с тем что на последнем заседании кабинета министров на фоне улучшения ситуации с коронавирусом были рассмотрены меры по нормализации общественной жизни и постепенному возвращению к регулярным международным полётам, предполагаемое начало взаимного авиасообщения с Россией — 15 июля. Подтверждение (с российской стороны) ожидается, — отмечается в документе.

Также в нём говорится, что все туристы, которые прибудут в страну, будут проходить медицинский контроль независимо от гражданства. При выявлении симптомов коронавируса они пройдут бесплатный тест.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в одном из разговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что республика уже ждёт российских туристов. В ответ Эрдоган услышал, что Турцию включили в число зарубежных направлений, которые, возможно, скоро откроют для россиян.