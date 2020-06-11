В Воронеже избрали меру пресечения полицейскому, сбившему людей на тротуаре

Участкового из Воронежа, который сбил на тротуаре трёх пешеходов, отправили под домашний арест. Меру пресечения 24-летнему Владимиру Шейкину избрали на два месяца — до 8 августа 2020 года.
— Суд избрал в отношении полицейского меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 8 августа 2020 года включительно, — сообщает региональное УМВД России.
Как уже писал Лайф, 9 июня 24-летний Шейкин на Toyota Crown вылетел на тротуар и сбил трёх прохожих. 42-летний пешеход погиб на месте, две женщины (71 и 42 лет) были госпитализированы с тяжёлыми травмами. В отношении участкового завели уголовное дело.