В Воронеже избрали меру пресечения полицейскому, сбившему людей на тротуаре

Участкового из Воронежа, который сбил на тротуаре трёх пешеходов, отправили под домашний арест. Меру пресечения 24-летнему Владимиру Шейкину избрали на два месяца — до 8 августа 2020 года.

— Суд избрал в отношении полицейского меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 8 августа 2020 года включительно, — сообщает региональное УМВД России.