"Дом.РФ" заявил о рекордном снижении ставок по ипотеке

Ставки по ипотеке опустились до минимальных с 2018 года значений. Об этом сообщает государственная компания "Дом.РФ". Снижение ставок происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. На сегодняшний день ключевая ставка составляет 5,5%, при этом руководство регулятора не исключает её дальнейшего снижения на следующей неделе. Эксперты отмечают, что по итогам года в России будет выдано более 1 млн ипотечных кредитов на общую сумму свыше 2,5 трлн рублей.

— Средневзвешенная ставка на новостройки составила 8,48% годовых (минус 0,04 п.п. к концу мая), на готовое жильё — 8,72% (минус 0,03 п.п.), на рефинансирование — 8,57% (минус 0,04 п.п.), — говорится в сообщении.

В "Дом.РФ" подсчитали, что более 50% от общего объёма ипотеки на новое жильё пришлось на льготные программы. В Москве речь идёт примерно о 60% продаж, а в остальных регионах доля достигала 80%. Кроме того, крупнейшие банки предлагают дополнительные скидки даже с учётом льгот. Так, на 9 июня средневзвешенная ставка по программе 6,5% годовых составила 6,16%, по семейной ипотеке — 4,87%, по дальневосточной ипотеке — 1,82%.

Лайф уже сообщал, что цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года. Одновременно падают и ставки по ипотеке. Что касается новостроек, то там риелторы и вовсе ждут серьёзного снижения цен — вплоть до 30%. Так что сейчас выгоднее — снимать жильё или купить своё, мы разбирались здесь.